Ídolo do Vasco, Carlos Germano comanda projeto de base no Espírito Santo

Mudança de hábito. Ídolo do Vasco e goleiro da Seleção Brasileira na Copa de 1998, Carlos Germano comanda um projeto de divisões de base no Espírito Santo. O ex-goleiro e ex-preparador de goleiros do Cruz-Maltino, hoje com 51 anos, é natural de Domingos Martins, na região serrana do estado, e pretende revelar talentos locais.A "Carlos Germano Cup" terá seis etapas. A primeira, em Vitória, será neste fim de semana. As outras estão previstas para as cidades de Serra, Guarapari, Linhares, Santa Maria de Jetiba e Cachoeiro de Itapemirim (todas no ES). Estas etapas são classificatórias para a fase final, em Anchieta, no mesmo estado.