Ídolo do Vasco, Carlos Germano comanda projeto de base no Espírito Santo

Mudança de hábito. Ídolo do Vasco e goleiro da Seleção Brasileira na Copa de 1998, Carlos Germano comanda um projeto de divisões de base no Espírito Santo. O ex-goleiro e ex-preparador de goleiros do Cruz-Maltino, hoje com 51 anos, é natural de Domingos Martins, na região serrana do estado, e pretende revelar talentos locais.A "Carlos Germano Cup" terá seis etapas. A primeira, em Vitória, será neste fim de semana. As outras estão previstas para as cidades de Serra, Guarapari, Linhares, Santa Maria de Jetiba e Cachoeiro de Itapemirim (todas no ES). Estas etapas são classificatórias para a fase final, em Anchieta, no mesmo estado.
Neste sábado haverá disputas nas categorias masculinas sub-12 e sub-14. No domingo, nas categorias sub-11 masculino e sub-17 feminino. Os jogos serão disputados na Associação de Pessoas da Caixa Econômica Federal (APCEF).
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Olheiros dos grandes clubes do Rio são esperados no local. As equipes que vão participar desta primeira etapa são Zico 10, Porto Vitória, Grêmio Factory, Marechal Soccer, Tigres de Aracruz, Solvive, Santa Mil, GN 10 e Aracruz. Sempre a partir das 8h.