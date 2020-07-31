Ídolo do Santos, Léo pede mudanças urgentes no clube pelas redes sociais

Crédito: Ivan Storti/ Santos FC

O ex-lateral esquerdo Léo usou as redes sociais para pedir mudanças no Santos. Em grave crise tanto dentro quanto fora de campo, o Peixe acabou sendo eliminado pela Ponte Preta ao perder por 3 a 1 na Vila Belmiro, de virada e com um jogador a menos.

- Ver o Santos passar por essa fase tão ruim me deixa muito triste. Mais que isso, me deixa muito preocupado com o seu futuro, principalmente o que pode acontecer no Campeonato Brasileiro. Não vou apontar culpados, mas TODOS têm sua parcela de responsabilidade. O momento exige ações, mudanças. Algo precisa ser feito. Com urgência - escreveu o ídolo.

Vale lembrar que Léo tinha o desejo de ser presidente do Santos, mas, devido a política turbulenta do clube desistiu da candidatura. Ele chegou a se envolver na eleição de 2017, quando foi eleito conselheiro pela chapa de Modesto, mas pediu a saída pela forma de como os debates eram conduzidos.

Na sua passagem pelo Peixe, Léo disputou 455 jogos entre os anos de 2000 e 2005 e 2009 a 2014. Foi bicampeão brasileiro (2002 e 2004), campeão da Copa do Brasil (2010), Libertadores (2011), Recopa (2012) e tricampeão paulista em 2010, 2011 e 2012.