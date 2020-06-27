Ídolo do Santos, Dorval se recupera de dores e recebe alta do hospital

Com problemas crônicos no estomago, o ex-jogador esteve acompanhado de seus familiares durante o tempo em que ficou internado. O Santos também prestou apoio ao ídolo. O Peixe fez um post nas redes sociais informando a alta do companheiro de Pelé na década de 60.Informamos que o #ÍdoloEterno Dorval Rodrigues que estava internado desde o dia 21/06 com dores abdominais, teve alta nesta manhã e já está em casa acompanhado de seus familiares. O Santos FC segue acompanhando de perto a sua recuperação.— Santos Futebol Clube (de ?) (@SantosFC) June 27, 2020 Integrante do ataque mágico na década de 60, juntamente com Pelé, Coutinho, Mengálvio e Pepe, Dorval conquistou diversos títulos, entre eles o bi da Libertadores e o bi Mundial em 1962 e 1963. E MAIS:Bryan Ruiz comenta sobre situação no Santos: 'Não foi como eu esperava'Ivonei fala sobre amizade com outras joias do Santos: 'Crescemos rápido'Felipe Jonatan e mais dois testam negativo para COVID-19 e lateral afirma: 'Agora é focar em campo'Santos instala cabine de descontaminação no CT Rei PeléIvonei fala sobre a importância paterna em sua trajetória no Santos E MAIS: