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Ídolo do Santos, Dorval se recupera de dores e recebe alta do hospital

Ex-atacante de 85 anos, que fez parte do time de Pelé, estava internado no hospital Ana Costa, em Santos, desde a semana passada, com problemas estomacais...
LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2020 às 17:36

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 17:36

Crédito: Reprodução/Site Oficial/Santos
Depois de ficar internado por seis dias com dores abdominais, o ex-atacante e ídolo do Santos, Dorval, de 85 anos, recebeu alta na manhã deste sábado, do hospital Ana Costa, em Santos. Havia a expectativa dele ter sido liberado na sexta-feira, mas por precaução, os médicos decidiram dar a alta hoje.
Com problemas crônicos no estomago, o ex-jogador esteve acompanhado de seus familiares durante o tempo em que ficou internado. O Santos também prestou apoio ao ídolo. O Peixe fez um post nas redes sociais informando a alta do companheiro de Pelé na década de 60.Informamos que o #ÍdoloEterno Dorval Rodrigues que estava internado desde o dia 21/06 com dores abdominais, teve alta nesta manhã e já está em casa acompanhado de seus familiares. O Santos FC segue acompanhando de perto a sua recuperação.— Santos Futebol Clube (de ?) (@SantosFC) June 27, 2020 Integrante do ataque mágico na década de 60, juntamente com Pelé, Coutinho, Mengálvio e Pepe, Dorval conquistou diversos títulos, entre eles o bi da Libertadores e o bi Mundial em 1962 e 1963. E MAIS:Bryan Ruiz comenta sobre situação no Santos: 'Não foi como eu esperava'Ivonei fala sobre amizade com outras joias do Santos: 'Crescemos rápido'Felipe Jonatan e mais dois testam negativo para COVID-19 e lateral afirma: 'Agora é focar em campo'Santos instala cabine de descontaminação no CT Rei PeléIvonei fala sobre a importância paterna em sua trajetória no Santos E MAIS:

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