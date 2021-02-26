Ídolo do Flamengo, Andrade elogia atual elenco: 'Eles têm a possibilidade de ir mais longe até do que fizemos'

Na noite da última quinta-feira, o Flamengo sagrou-se bicampeão brasileiro pela segunda vez na história. A equipe campeã do Brasileirão e da Libertadores em 2019, não só "encheu os olhos" da torcida , como também encantou ídolos do clube. O ex-jogador e ex-técnico Andrade, em entrevista ao UOL Esporte, elogiou o atual elenco do Rubro-Negro e admitiu que eles podem superar o time, que até então, havia sido o único a conquistar o bi nacional pelo clube. + Globoplay lançará série documental que conta trajetória de vida de Gabigol- Eu vejo o Flamengo com um elenco muito bem montado. Eles têm a possibilidade de manter isso e ir mais longe até do que fizemos. Na nossa época, era mais equilibrado. Hoje, tem o Flamengo liderando, O Palmeiras e o Atlético-MG, que eram times que achávamos que poderiam brigar, acabaram oscilando e ficaram pelo caminho.Andrada admitiu que ser campeão por dois anos consecutivos é muito difícil, especialmente com a alteração do calendário, provocada pela pandemia do novo coronavírus, que obrigou os clubes a fazerem jogos com pequenos intervalos de tempo. No entanto, ele destaca que, caso o Flamengo tenha a oportunidade de conquistar mais títulos seguidos, deve trabalhar para isso.