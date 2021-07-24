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Ídolo do Flamengo, Adriano Imperador é eternizado na Calçada da Fama do Maracanã

Ex-atacante é homenageado neste sábado e entra para seleta galeria de atletas com os pés no maior palco do futebol brasileiro...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 14:40

LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2021 às 14:40
Crédito: Adriano entrou no hall dos atletas eternizados no Maracanã (Foto :Gilvan de Souza/LANCE!Press
Adriano Imperador é mais um ídolo do Flamengo eternizado na história do Maracanã. Neste sábado, o ex-atacante rubro-negro fez o molde dos seus pés e entrou para uma galeria seleta de craques na Calçada da Fama do maior palco do futebol brasileiro.
+ Flamengo joga para findar incômodo jejum contra o São Paulo e por sequência inédita no Brasileiro Adriano é o 123º atleta, o 104º do futebol, a ser incluído na Calçada da Fama, que conta com grandes nomes do futebol brasileiro e mundial, como Pelé, Zico, Garrincha, Zagallo, Romário, Messi e Beckenbauer. Recentemente outros ídolos do Flamengo, como Júlio César, Petkovic e Juan, também receberam essa homenagem.
No Maracanã, Adriano marcou 27 dos 46 gols que tem pelo Flamengo. Além dos gols, o atacante comemorou três títulos no estádio, todos pelo clube rubro-negro: Campeonato Carioca de 2000 e 200 e Brasileirão de 2009. Na conquista do Hexa, ele foi o artilheiro da competição com 19 gols – 13 deles no Maracanã.
+ Fla joga no domingo! Confira a tabela completa do Brasileirão
A Calçada da Fama foi inaugurada no ano 2000, na celebração dos 50 anos do Maracanã. Após diversas mudanças de local, o acervo precisou passar por um trabalho de identificação e até restauração nos últimos anos. Para evitar perdas futuras, a Suderj e a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro iniciaram um processo de digitalização das pegadas.

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