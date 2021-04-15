Ídolo de Fluminense e Corinthians, Rivellino recebe segunda dose da vacina para Covid-19

Crédito: Reprodução

Ídolo de Fluminense e Corinthians, o ex-jogador Roberto Rivellino recebeu, nesta quinta-feira, a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Aos 75 anos, ele registou o momento nas redes sociais e comemorou. A primeira dose havia sido há cerca de um mês.

Veja a tabela da Libertadores

Rivellino foi vacinado em um posto de saúde na cidade de Vinhedo, na região de Campinas. Campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1970, ele escreveu na publicação que "não precisa falar nada. Vacina para todo mundo".