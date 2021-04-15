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Ídolo de Fluminense e Corinthians, Rivellino recebe segunda dose da vacina para Covid-19

Aos 75 anos, o ex-jogador foi vacinado em Vinhedo, na região de Campinas, e publicou vídeo comemorando nas redes sociais...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 15:31

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 15:31
Crédito: Reprodução
Ídolo de Fluminense e Corinthians, o ex-jogador Roberto Rivellino recebeu, nesta quinta-feira, a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Aos 75 anos, ele registou o momento nas redes sociais e comemorou. A primeira dose havia sido há cerca de um mês.
Veja a tabela da Libertadores
Rivellino foi vacinado em um posto de saúde na cidade de Vinhedo, na região de Campinas. Campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1970, ele escreveu na publicação que "não precisa falar nada. Vacina para todo mundo".
– Dez! Graças a Deus, a segunda (dose) – celebrou o ex-jogador no vídeo recebendo a dose.

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