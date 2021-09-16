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futebol

Ídolo da torcida, Gómez se declara ao Palmeiras: ‘Aqui me encontrei no mundo’

Zagueiro paraguaio é um dos principais nomes do time do Palmeiras desde 2018...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 07:30
Crédito: Andre Penner / POOL / AFP
O zagueiro Gustavo Gómez é, desde 2018, uma unanimidade dentro do Palmeiras. Além de títulos e do carinho da torcida, o atleta ganhou confiança dentro da equipe alviverde e, por isso, se declarou ao clube bicampeão da América e decacampeão brasileiro.– Aqui eu me encontrei no mundo, como jogador de futebol. O Palmeiras me ajudou muito, como profissional e como pessoa. As pessoas que trabalham aqui me ensinaram muito, isso é legal, e sou muito grato por isso. Acho que o mais importante na vida é isso, respeitar a história, ter oportunidade de valorizar as coisas. Fico muito feliz de fazer parte desse time, da instituição. É muito bom poder marcar uma época e ficar para a história, a gente trabalha para isso. E temos muitos sonhos ainda para cumprir.Além disso, o defensor comentou sobre o desejo que tem de conquistar cada vez mais com o Maior Campeão Nacional.
– Sou muito grato por ter a oportunidade de jogar em um time que briga pela Libertadores, que ganha e tem a ambição de querer mais. Isso é muito legal, estar em um time grande te dá essa gana de querer coisas importantes.
Gustavo Gómez chegou ao Palmeiras em 2018 e, rapidamente, ganhou a titularidade da equipe. No clube, conquistou o Brasileirão, o Paulistão, a Copa do Brasil e a Libertadores.

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