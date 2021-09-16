Ídolo da torcida, Gómez se declara ao Palmeiras: ‘Aqui me encontrei no mundo’

O zagueiro Gustavo Gómez é, desde 2018, uma unanimidade dentro do Palmeiras. Além de títulos e do carinho da torcida, o atleta ganhou confiança dentro da equipe alviverde e, por isso, se declarou ao clube bicampeão da América e decacampeão brasileiro.– Aqui eu me encontrei no mundo, como jogador de futebol. O Palmeiras me ajudou muito, como profissional e como pessoa. As pessoas que trabalham aqui me ensinaram muito, isso é legal, e sou muito grato por isso. Acho que o mais importante na vida é isso, respeitar a história, ter oportunidade de valorizar as coisas. Fico muito feliz de fazer parte desse time, da instituição. É muito bom poder marcar uma época e ficar para a história, a gente trabalha para isso. E temos muitos sonhos ainda para cumprir.Além disso, o defensor comentou sobre o desejo que tem de conquistar cada vez mais com o Maior Campeão Nacional.