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Ida de VP da CBF ao hotel do Inter antes de 'decisão' é criticada pelo Flamengo: 'Total insensibilidade'

Rodrigo Dunshee, VP Geral e Jurídico, comentou o episódio ocorrido horas antes de Flamengo e Internacional se enfrentarem no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro...
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Publicado em 

21 fev 2021 às 14:23

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 14:23

Crédito: Divulgação/Flamengo
Horas antes da partida entre Flamengo e Internacional, que pode decidir o título do Campeonato Brasileiro, o vice-presidente da CBF Francisco Noveletto foi ao hotel onde está concentrada a delegação do Colorado. O episódio, que ocorreu pela manhã deste domingo, foi criticado por Rodrigo Dunshee. O VP rubro-negro classificou a ida do dirigente como uma "total insensibilidade".
- A presença de um VP da CBF na concentração do Internacional horas antes de um jogo decisivo é de uma total insensibilidade. Não podemos fazer suposições, ou dar azo aos boatos, mas, esse tipo de conduta, afronta o discurso da transparência e isenção apregoado pela CBF - publicou Dunshee em uma rede social, completando com um comentário sobre a camisa de Noveletto:
- E que tal a camisa vermelha?As declarações de dirigentes esquentaram ainda mais o clima para a partida deste domingo, que coloca frente a frente líder e vice-lider, que estão separados por apenas um ponto. Caso o Internacional vença no Maracanã, garantirá o título nacional após 41 anos. O Rubro-Negro, se conquistar os três pontos, assumirá a ponta e dependerá de si na última rodada, na quinta-feira.
Francisco Noveletto foi presidente da Federação Gaúcha de Futebol e, em outubro de 2020, foi convidado por um grupo político do Internacional para ser candidato à presidência do clube, mas não aceitou o convite, seguindo como VP da CBF.

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