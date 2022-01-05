Ida de Edenilson para o Atlético-MG dependeria somente do Inter

Ao que tudo indica, um problema de conflito de interesses está se desenhando pelos lados do Internacional quando o assunto é o futuro do meio-campista Edenilson, nome bastante ligado na atual janela a uma transferência para o Atlético-MG.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo as últimas informações que foram publicadas pelos jornalistas Marinho Saldanha e Victor Martins no portal 'UOL', existe um manifesto desejo do jogador de 32 anos de idade em ir para a equipe de Belo Horizonte. Com direito, inclusive, a já ter projetado um acordo verbal junto ao Atlético em caso de viabilidade do negócio.

Todavia, por parte do Inter, não existe a mesma disponibilidade em ceder um de seus principais jogadores, mesmo imaginando a clara possibilidade de lucro sobre a transação.

Não se sabe ao certo o valor estabelecido para o futebol brasileiro, tendo sido apurado apenas que, para transferências rumo ao exterior, o mínimo de valor pretendido pelo Colorado é de três milhões de dólares, o que equivale a R$ 17 milhões na atual cotação.

A única possibilidade de momento para que a complexa negociação evolua seria oferecer uma quantia bem acima da citada ou mesmo o oferecimento de um negócio com a vinda de um atleta o qual o Inter considere de valor técnico e de mercado semelhante a Edenilson. Algo que, no momento, soa como pouco provável.