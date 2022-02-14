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futebol

Hyoran analisa postura do Bragantino em derrota fora de casa

Meia-atacante pediu mais equilíbrio aos companheiros para duelo fora de Bragança Paulista...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 15:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 15:25
O fim de semana do Red Bull Bragantino terminou de maneira amarga. No ABC, o Massa Bruta foi superado pelo São Bernardo por 1 a 0.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Após o duelo, o meia Hyoran falou sobre a falta de equilíbrio nas atuações dentro e fora de casa do time paulista neste início de temporada.
‘A lição é que temos que buscar fora o mesmo rendimento que temos em casa. Jogar da mesma forma, entender rapidamente a dificuldade do campo, do adversário, e tentar desempenhar da mesma forma como desempenhamos em casa, colocar a mesma intensidade para conseguir os resultados positivos fora de casa’, comentou o jogador.
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Agora, o Red Bull Bragantino volta a campo no meio de semana, quando enfrenta o Água Santa, no Nabi Abi Chedid.
Crédito: AriFerreira

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