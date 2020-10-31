Hummels marca dois, e Borussia Dortmund vence o Arminia Bielefeld

Com a estrela do zagueiro artilheiro Matts Hummels, o Borussia Dortmund venceu mais uma neste sábado e segue na cola dos líderes do Alemão. Fora de casa, o clube derrotou o Arminia Bielefeld por 2 a 0, com dois gols do defensor e chegou aos 16 pontos. Com o resultado, a equipe comandada por Favre se mantém com a mesma pontuação do Bayern, líder provisório da competição, e coloca pressão no RB Leipzig, que tem 14 pontos e um jogo a menos.PRESSÃO SEM GOLSAssim como foi contra o Zenit na Liga dos Campeões, o Borrusia Dortmund dominou as ações do primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. Mesmo com mais de 80% de posse de bola e 10 finalizações (contra apenas duas do adversário), os visitantes tiveram dificuldades na hora da conclusão das jogadas e pararam no goleiro Ortega.