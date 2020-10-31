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futebol

Hummels marca dois, e Borussia Dortmund vence o Arminia Bielefeld

Zagueiro marca os dois gols da vitória do Borussia, que segue na cola do Bayern de Munique e coloca pressão no RB Leipzig...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 13:26

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 13:26
Crédito: Hummels teve grande atuação (Ina FASSBENDER / POOL / AFP
Com a estrela do zagueiro artilheiro Matts Hummels, o Borussia Dortmund venceu mais uma neste sábado e segue na cola dos líderes do Alemão. Fora de casa, o clube derrotou o Arminia Bielefeld por 2 a 0, com dois gols do defensor e chegou aos 16 pontos. Com o resultado, a equipe comandada por Favre se mantém com a mesma pontuação do Bayern, líder provisório da competição, e coloca pressão no RB Leipzig, que tem 14 pontos e um jogo a menos.PRESSÃO SEM GOLSAssim como foi contra o Zenit na Liga dos Campeões, o Borrusia Dortmund dominou as ações do primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. Mesmo com mais de 80% de posse de bola e 10 finalizações (contra apenas duas do adversário), os visitantes tiveram dificuldades na hora da conclusão das jogadas e pararam no goleiro Ortega.
ZAGUEIRÃO RESOLVESe o ataque ficou devendo na etapa inicial, o zagueiro Matts Hummels tratou de colocar o Borrusia na frente do placar logo aos 8 minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio, Sancho levantou na área e achou o defensor alemão livre para escorar para as redes e tirar o zero do marcador.
MAIS UM DELEApós o jovem Bellingham ter um gol anulado, Hummels apareceu novamente para ampliar a vantagem aurinegra aos 25 minutos. Em cruzamento de Marco Reus, o zagueiro subiu alto e testou sem chances para o goleiro adversário, decretando a vitória dos visitantes.

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