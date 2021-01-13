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Humilde e finalista da Libertadores, Abel Ferreira afirma: 'Gallardo é melhor que eu'

Com três anos de carreira, português eliminou o experiente técnico argentino da semifinal da Copa...
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Publicado em 

13 jan 2021 às 08:00

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Abel Ferreira deu uma importante declaração após avançar para a grande final da Copa Libertadores 2020. Com apenas três anos de carreira, o atual técnico do Palmeiras admitiu que ainda falta muito para chegar no nível de Marcelo Gallardo, ex-jogador e técnico bicampeão do torneio continental com o River Plate, em 2015 e 2018.
Retrospectiva-2020: Palmeiras tem título, troca de técnico e garotada em alta
- O Gallardo é melhor treinador do que eu, e os jogadores deles são mais experientes do que os nossos. Mas a única maneira de ganhar experiência é assim: vivendo e passando por situações como essa de hoje - disse o comandante alviverde.
Após ser eliminado pelo Palmeiras, Gallardo desejou sorte ao Verdão na decisão, mas não quis responder mais perguntas na coletiva, aumentando os boatos sobre a sua saída após seis anos no comando dos 'Millonarios'.
>> Veja o chaveamento completo da LibertadoresSem nenhum título ainda na sua curta trajetória como técnico, Abel Ferreira terá duas grandes oportunidades de levantar a primeira taça, na final da Copa do Brasil, diante do Grêmio, e também na decisão da Libertadores, onde o Verdão espera o vencedor do duelo entre Santos e Boca Juniors.

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