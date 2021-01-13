Humilde e finalista da Libertadores, Abel Ferreira afirma: 'Gallardo é melhor que eu'

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Abel Ferreira deu uma importante declaração após avançar para a grande final da Copa Libertadores 2020. Com apenas três anos de carreira, o atual técnico do Palmeiras admitiu que ainda falta muito para chegar no nível de Marcelo Gallardo, ex-jogador e técnico bicampeão do torneio continental com o River Plate, em 2015 e 2018.

Retrospectiva-2020: Palmeiras tem título, troca de técnico e garotada em alta

- O Gallardo é melhor treinador do que eu, e os jogadores deles são mais experientes do que os nossos. Mas a única maneira de ganhar experiência é assim: vivendo e passando por situações como essa de hoje - disse o comandante alviverde.

Após ser eliminado pelo Palmeiras, Gallardo desejou sorte ao Verdão na decisão, mas não quis responder mais perguntas na coletiva, aumentando os boatos sobre a sua saída após seis anos no comando dos 'Millonarios'.