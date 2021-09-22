Libertadores

Hulk perde pênalti e Palmeiras e Atlético-MG empatam sem gols no Allianz Parque

O jogo de volta que vai definir o primeiro finalista da Libertadores será terça-feira da próxima semana, dia 28, no Mineirão
Agência Estado

22 set 2021 às 00:30

Hulk e Felipe Melo em disputa de bola Crédito: Pedro Souza/Atletico
Terminou sem gols o jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores no Allianz Parque. Em um duelo fraco tecnicamente, nervoso, com poucos lances de gol e com os rivais excessivamente preocupados em se defender, Palmeiras e Atlético-MG empataram por 0 a 0 na noite desta terça-feira (21). Hulk teve a melhor chance de deixar a equipe mineira em vantagem, mas desperdiçou penalidade no primeiro tempo. A cobrança explodiu na trave esquerda de Weverton.
Em casa, mas ainda sem o apoio da sua torcida, o Palmeiras teve uma atuação errática. Pouca coisa deu certo para o time de Abel Ferreira, que abriu mão de jogar para se defender em boa parte da partida diante de um rival que foi mais perigoso nas poucas investidas ofensivas.
O jogo de volta que vai definir o primeiro finalista da Libertadores será terça-feira da próxima semana, dia 28, no Mineirão. O estádio terá 30% de sua capacidade ocupada depois que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, voltou a autorizar a presença de público.
FICHA TÉCNICA:
PALMEIRAS 0 x 0 ATLÉTICO-MG
PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael (Patrick de Paula), Dudu (Wesley) e Raphael Veiga; Rony (Gabriel Veron) e Luiz Adriano (Deyverson). Técnico: Abel Ferreira.
ATLÉTICO-MG - Éverson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Nacho Fernández (Nathan) e Zaracho (Vargas); Hulk (Eduardo Sasha) e Diego Costa (Keno). Técnico: Cuca.
CARTÕES AMARELOS - Zaracho e Zé Rafael.
ÁRBITRO - Patricio Loustau (Argentina).
RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.
LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).

