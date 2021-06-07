Hulk marca e Atlético-MG derrota o Sport-PE na Ilha do Retiro

O Atlético-MG se recuperou da derrota na estreia do Brasileirão para o Fortaleza e conseguiu sua primeira vitória no campeonato, ao derrotar o Sport-PE por 1 a 0, gol de Hulk. O time mineiro foi eficiente, sem fazer uma partida de “encher os olhos”, porém, suficiente para trazer os três pontos e apagar a má atuação do jogo inagural da equipe no Mineirão. O Galo sobe para a nona colocação, com três pontos, enquanto o time pernambucano ocupa a 14ª posição, com apenas um ponto. Hulk, o incrível do Galo O atacante marcou seu segundo gol n o Brasileirão, abrindo o placar na Ilha do Retiro. O jogador alvinegro fez 20 jogos em 2021, esteve 1393 minutos em campo, marcou 10 gols, deu quatro assistências. Hulk é responsável direto por 30% dos gols do Galo na temporada.

CONFIRA A TABELA COMPLETA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Thiago Neves deixa o campo com dores e Sport fica frágil no ataque Com dores na panturrilha, um problema que o persegue desde os tempos de Cruzeiro, o meia pernambucano saiu ainda na etapa inicial, e o Leão ficou sem um armador que chegasse com mais qualidade ao ataque. Sport tentou pressionar, mas estava sem força ofensiva Umberto Louzer colocou André e Maxwell para dar fôlego novo ao ataque, mas a bola não chegava com qualidade, sempre “quebrada”. Gustavo Oliveira, que entrou no lugar de Thiago Neves, não conseguia fazer o time jogar. Galo cadenciou o jogo e controlou o ímpeto do Sport Mesmo com um esboço de pressão do time pernambucano, o Atlético-MG conseguiu manter seu plano de jogo quase intacto. Trabalhava bem a bola e administrou as tentativas ofensivas do Leão. Jogo seguro, sem brilhantismo, mas com a vitória O Galo “pagou” a conta da derrota em casa para o Fortaleza com o triunfo sobre o Sport fora de casa. Foi um jogo sem grandes lances do alvinegro, mas eficiente, assim como aconteceu contra o Remo, pela Copa od Brasil. A “tour” norte-nordeste foi vitoriosa para o alvinegro de Minas. Próximos jogos O Galo fará o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Remo, no dia 10 de junho, quinta-feira, às 19h, em Belo Horizonte. Pela Série A, o time mineiro entra em campo no dia 13, às 16h, contra o São Paulo, no Mineirão. Já o Sport terá seu próximo compromisso fora de casa, Castelão, às 18h15 do domingo, 13 de junho, contra o Fortaleza. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​SPORT-PE 0 X 1 ATLÉTICO-MGData: 6 de junho de 2021Horário: 20h30 (de Brasília)Local: Ilha do Retiro, (PA)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Anderson José de Moraes Coelho (ambos de SP)VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)Cartões amarelos: Hyoran (ATL), Marquinhos (SPO), Igor Rabello (ATL), Gustavo Oliveira (SPO), Rafael Thyere (SPO)Cartões vermelhos:Gols: Hulk, aos 13’-2ºT(0-1) SPORT-PE (Técnico: Umberto Louzer)​Mailson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino, Júnior Tavares; Marcão, Ricardinho (Trellez, aos 33’-2ºT) e Thiago Neves (Gustavo Oliveira, aos 18’-1ºT); Marquinhos (Maxwell-intervalo), Paulinho Moccelin (Patric, aos 39’-2ºT) e Mikael (André-intervalo). ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Mariano, Igor Rabello, Réver e Dodô; Allan (Gabriel, aos 38’-2ºT), Tchê Tchê, Zaracho (Dylan Borrero, aos 38’-2ºT) e Nacho Fernández (Jair, aos 45’-2ºT); Hyoran (Marrony, aos 31’-2ºT) e Hulk.