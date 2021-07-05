futebol

Hulk e Scarpa lideram o ranking de assistências do Brasileirão

Atacante do Atlético Mineiro igualou meia do Palmeiras...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 13:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jul 2021 às 13:03
Crédito: Hulk e Scarpa têm feito um bom início de Brasileiro (Pedro Souza/Atlético e Cesar Greco/Palmeiras
A vitória magra do Atlético Mineiro sobre o Cuiabá, por 1 a 0, contou mais uma vez com a participação do seu maior reforço para a temporada: Hulk. O atacante de 34 anos não balançou as redes, mas foi dele o passe para Nacho Fernández marcar o único gol da partida.
Com essa assistência, o camisa 7 do Galo assumiu a liderança do ranking do fundamento no Campeonato Brasileiro, empatando com Gustavo Scarpa, do Palmeiras, com cinco. O meia do alviverde também foi fundamental no triunfo do seu time, só que dessa vez concluindo a jogada de um companheiro. O canhotinho anotou o tento da vitória sobre o Sport, também por 1 a 0.
MAIORES GARÇONS DO BRASILEIRÃO 2021- Dados do site Footstats
1º - Hulk - Atlético-MG - 5 assistênciasGustavo Scarpa - Palmeiras - 5 assistências3º - Marcinho - Athletico-PR - 4 assistênciasArtur - Red Bull Bragantino - 4 assistências5º - Juninho - América-MG - 3 assistênciasYtalo - Red Bull Bragantino - 3 assistênciasHelinho - Red Bull Bragantino - 3 assistênciasRossi - Bahia - 3 assistênciasTerans - Athletico-PR - 3 assistênciasÉderson - Fortaleza - 3 assistênciasRigoni - São Paulo - 3 assistências

Tópicos Relacionados

palmeiras
Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

