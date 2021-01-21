Hugo Souza reencontra rival da estreia pelo Flamengo e realça: 'Não queremos deixar este título passar'

Setembro de 2020 proporcionou um cenário caótico para o Flamengo devido ao surto de Covid-19 no elenco, ainda comandado por Domènec Torrent. Na ocasião, uma das brechas no time titular foi aproveitada por Hugo Souza, que estreou nos profissionais contra o Palmeiras, justamente o rival desta quinta, desta vez em duelo no Estádio Mané Garrincha, às 19h, pela significativa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O LANCE! transmite o jogo em Tempo Real.O confronto do turno entre Flamengo e Palmeiras ficou marcado pelo imbróglio judicial. A partida só foi autorizada após o Tribunal Superior do Trabalho (TST) autorizá-la cinco minutos antes do horário previamente agendado. O Flamengo estava remendado e composto por uma maioria de jovens da base. Hugo estava lá e se destacou logo na estreia, quando efetuou seis defesas difíceis e saiu de campo emocionado (relembre aqui).