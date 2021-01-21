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Hugo Souza reencontra rival da estreia pelo Flamengo e realça: 'Não queremos deixar este título passar'

Jovem goleiro, a completar, simbolicamente, o primeiro ciclo pelo Rubro-Negro, deve seguir como titular na equipe de Rogério Ceni, nesta quinta-feira, contra o Palmeiras...
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Publicado em 

21 jan 2021 às 08:05

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 08:05

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Setembro de 2020 proporcionou um cenário caótico para o Flamengo devido ao surto de Covid-19 no elenco, ainda comandado por Domènec Torrent. Na ocasião, uma das brechas no time titular foi aproveitada por Hugo Souza, que estreou nos profissionais contra o Palmeiras, justamente o rival desta quinta, desta vez em duelo no Estádio Mané Garrincha, às 19h, pela significativa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O LANCE! transmite o jogo em Tempo Real.O confronto do turno entre Flamengo e Palmeiras ficou marcado pelo imbróglio judicial. A partida só foi autorizada após o Tribunal Superior do Trabalho (TST) autorizá-la cinco minutos antes do horário previamente agendado. O Flamengo estava remendado e composto por uma maioria de jovens da base. Hugo estava lá e se destacou logo na estreia, quando efetuou seis defesas difíceis e saiu de campo emocionado (relembre aqui).
De lá para cá, são 18 partidas acumuladas pelos profissionais. O goleiro costuma transmitir segurança neste início de trajetória escrita à base de regularidade - o seu escudo para obliterar a falha com os pés diante do São Paulo, na Copa do Brasil. E, provável titular hoje à noite, o camisa 45 prometeu "força" e luta "até o final" pelo título brasileiro:
SITUAÇÃO DO FLAMENGO NA TABELA
> Flamengo de volta ao G-4: veja e simule a tabela do Brasileirão
Na quarta colocação, com 52 pontos, o Flamengo está a sete do Internacional, que retomou a liderança ontem, tendo um jogo a menos em relação ao rival.

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