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futebol

Hugo Souza recebe homenagem de fotógrafo do Flamengo e se emociona; veja vídeo

Goleiro foi presenteado com um quadro com a foto em que comemora o título do Carioca Sub-20 de 2019 com o pai, que faleceu meses depois...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 16:00
Crédito: Reprodução/Fla TV
O Flamengo divulgou nas redes sociais, nesta terça-feira, um vídeo emocionante, principalmente para Hugo Souza. Titular da reta final da última temporada, o jovem goleiro recebeu uma homenagem de Marcelo Cortes, um dos integrantes do time de fotógrafos do clube: um quadro com a foto após a conquista do Carioca Sub-20 de 2019, em que ele comemora com seu pai, Jorge. Assista abaixo a entrega do presente.
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” superam os R$ 600 milhões no FlamengoA foto foi tirada em São Januário, em 20 de novembro de 2019, após empatar com o Vasco e conquistar o Campeonato Carioca Sub-20. Um dos grandes apoiadores de Hugo no início da carreira, Jorge acompanhou a partida na arquibancada e celebrou com o filho mais uma conquista.
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Um infarto fulminante, no entanto, tirou a vida de Jorge em março de 2020. Sem a companhia do pai, Hugo estreou como profissional em setembro do ano passado e se firmou como peça-chave do elenco do Flamengo. Na estreia contra o Palmeiras, inclusive, ele dedicou o prêmio de melhor em campo ao falecido pai.

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