Hugo Souza recebe homenagem de fotógrafo do Flamengo e se emociona; veja vídeo

Crédito: Reprodução/Fla TV

O Flamengo divulgou nas redes sociais, nesta terça-feira, um vídeo emocionante, principalmente para Hugo Souza. Titular da reta final da última temporada, o jovem goleiro recebeu uma homenagem de Marcelo Cortes, um dos integrantes do time de fotógrafos do clube: um quadro com a foto após a conquista do Carioca Sub-20 de 2019, em que ele comemora com seu pai, Jorge. Assista abaixo a entrega do presente.

+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” superam os R$ 600 milhões no FlamengoA foto foi tirada em São Januário, em 20 de novembro de 2019, após empatar com o Vasco e conquistar o Campeonato Carioca Sub-20. Um dos grandes apoiadores de Hugo no início da carreira, Jorge acompanhou a partida na arquibancada e celebrou com o filho mais uma conquista.

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