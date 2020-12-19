Hugo Souza manda recado de 'força' e 'esperança' a menino de 11 anos vítima de racismo

- E aí, Luiz Eduardo, tudo bem? Aqui é o Hugo, estou aqui para te mandar um abraço, queria te desejar força nesse momento que você passou. É complicado, eu sei como é, eu sofri na pele isso, mas eu estou te mandando este vídeo como uma forma de mandar um pouco de esperança, para que você entenda que você é muito maior que isso, e que isso não vai te derrubar, isso só vai te dar forças, isso só vai fazer de você grande. Só é grande quem ultrapassa por obstáculos, só é grande quem consegue passar por cima de tudo isso. Força, irmão, estamos juntos nessa! Vou te mandar um presente, que Deus abençoe sua vida - falou o goleiro rubro-negro.