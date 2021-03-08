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futebol

Hugo Souza decide antecipar fim das férias e se reapresenta ao Flamengo

Após dez dias de férias, goleiro participou da atividade desta segunda-feira no Ninho...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 18:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 18:47
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após vencer o Macaé no sábado, os jovens do Flamengo se reapresentaram nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, e iniciaram a preparação para o clássico contra o Fluminense. Além de Rogério Ceni, a novidade entre os atletas foi a presença do goleiro Hugo Souza, que decidiu se apresentar uma semana antes da data marcada para o elenco principal.Inicialmente, Hugo Souza teria que se apresentar apenas na próxima segunda-feira, dia 15 de março, ao lado dos outros jogadores do grupo principal. No entanto, por conta própria, o atleta pediu para antecipar a data e já participou das atividades desta segunda.
Após conquistar o Brasileirão 2020, Hugo Souza teve cerca 10 dias de recesso e aproveitou para viajar com a noiva para Fernando de Noronha. Nas redes sociais, o goleiro vinha sendo cobrado por parte da torcida pelos erros cometidos na derrota para o São Paulo, na última rodada.
+ Confira a tabela completa do Cariocão
Hugo passará a treinar com a equipe comandada por Maurício Souza durante a preparação para o clássico contra o Fluminense, no próximo domingo, pela 3ª rodada do Carioca. Nas duas primeiras rodadas, Gabriel Batista foi o titular da posição.

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