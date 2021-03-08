Hugo Souza decide antecipar fim das férias e se reapresenta ao Flamengo

Após vencer o Macaé no sábado, os jovens do Flamengo se reapresentaram nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, e iniciaram a preparação para o clássico contra o Fluminense. Além de Rogério Ceni, a novidade entre os atletas foi a presença do goleiro Hugo Souza, que decidiu se apresentar uma semana antes da data marcada para o elenco principal.Inicialmente, Hugo Souza teria que se apresentar apenas na próxima segunda-feira, dia 15 de março, ao lado dos outros jogadores do grupo principal. No entanto, por conta própria, o atleta pediu para antecipar a data e já participou das atividades desta segunda.