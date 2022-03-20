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Hugo mantém 100% contra o Vasco, se destaca e dá recado em busca da titularidade no Flamengo

Goleiro foi bem na partida de número 50 com a camisa do rubro-negro, que está na final do Campeonato Carioca após bater novamente o rival...
LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2022 às 18:22

Publicado em 20 de Março de 2022 às 18:22

O Flamengo está classificado para a final do Campeonato Carioca pelo quarto ano consecutivo após vencer novamente o Vasco por 1 a 0, neste domingo, no Maracanã. A partida ainda não foi tecnicamente aquilo que o torcedor espera do time de Paulo Sousa, mas um jogador foi bem e ajudou a salvar o dia: o goleiro Hugo Souza. No dia em que completou 50 partidas com a camisa rubro-negra, ele se destacou e foi importante. O resultado também fez Hugo manter sua invencibilidade diante do Vasco com o time profissional, chegando a cinco jogos e cinco vitórias na carreira. Além do 1 a 0 neste domingo e no jogo de ida do Estadual, o jogador criado na base rubro-negra também atuou na partida da Taça Guanabara deste ano (2 a 1) e outras duas pelo Brasileirão de 2020 (2 a 1 e 2 a 0).
Ao longo dos 90 minutos, o arqueiro fez cinco defesas, incluindo algumas difíceis, como em chute forte de Nene e outra em nova tentativa de fora da área, mas com Edimar, pouco antes de Arão marcar para o Fla. Seguro na maioria dos lances com as mãos, o goleiro criado na base deu alguns sustos com os pés, seu ponto fraco. Mas foi fundamental para o Flamengo manter a vantagem conquistada na ida e ter a tranquilidade para vencer novamente e sair com a vaga na decisão.
Vale lembrar que o gol é uma das posições desejadas pelo Flamengo no mercado a pedido do técnico Paulo Sousa. Hugo ainda tenta se firmar como titular depois de alguma instabilidade e desconfiança nos primeiros jogos da temporada, assim como o veterano Diego Alves.
O Fla tem como perfil uma busca por um arqueiro que seja na faixa etária de Hugo e que tenha boa capacidade de jogar com os pés, para que Paulo Sousa possa ter a opção de usá-lo na saída de bola. Hoje, a recomendação - revelada por Fabrício Bruno - é que a bola não seja recuada para o camisa 45. Santos, do Athletico, e João Paulo, do Santos, não se adequam 100% ao que o clube o procura, mas seguem sendo analisados.
Agora o Flamengo aguarda por Fluminense ou Botafogo para a decisão do Campeonato Carioca. As partidas vão acontecer nos próximos dias 30 ou 31 a ida e 2 ou 3 a volta. Vale lembrar que não há vantagem do empate na final.
Crédito: HugoSouzafoiumdosgrandespersonagensdavitóriadoFlamengosobreoVasco(ArmandoPaiva/Lancepress!

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