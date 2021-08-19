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Hugo diz que Botafogo queria mais, mas valoriza empate contra Guarani: 'Importante pontuar fora de casa'

Lateral-esquerdo explicou jogada que resultou em gol do Botafogo na partida da Série B do Brasileirão; Rafael Navarro também compactuou com discurso...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 17:26

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 17:26

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Dos males, o menor. O Botafogo empatou com o Guarani na última quarta-feira, no fechamento do primeiro turno da Série B do Brasileirão. Após a partida, Hugo disse que o placar de 1 a 1 não foi o esperado pelo grupo, mas que pontuar é bom.
+ Quem fez gols, acertou passes, desarmou e mais: veja números do Botafogo
– Não foi o resultado que queríamos, mas o importante é pontuar fora de casa. Agora é trabalhar e focar no jogo contra o Vila Nova - afirmou o lateral-esquerdo, em entrevista à "BotafogoTV".O lateral-esquerdo teve participação importante no resultado. A jogada do gol do Botafogo, marcado por Rafael Navarro, nasce de um passe longo do camisa 16.
– Jogador deles (Guarani) tentou fazer uma virada nas minhas costas, consegui interceptar e olhei para frente. O professor pede muito para sempre jogar para frente, vi o Navarro livre fazendo a profundidade e saímos felizes com o gol - explicou a jogada.NAVARRO VALORIZA PONTO​Autor do gol, Rafael Navarro compactuou com o discurso de Hugo: o resultado no Brinco de Ouro da Princesa poderia ter sido melhor, mas pontuar longe do Rio de Janeiro é algo a ser valorizado.
+ Rafael Navarro recusa proposta e renovação com o Botafogo emperra
- Claro que não é o resultado que a gente queria, mas acho que é sempre importante estar pontuando para a sequência do campeonato. Agora é trabalhar forte e pensar no Vila Nova domingo para subir na tabela - ressaltou.

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