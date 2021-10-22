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  • Hugo comemora recuperação de lesão no Botafogo: 'Não tem sensação melhor do que estar em campo'
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Hugo comemora recuperação de lesão no Botafogo: 'Não tem sensação melhor do que estar em campo'

Lateral-esquerdo, que quebrou a clavícula em setembro, teve tempo de retorno diminuído em um mês e retornou na vitória sobre o Brusque, pela Série B do Brasileirão...

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 15:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 out 2021 às 15:52
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Além da vitória, a goleada sobre o Brusque teve outro fator positivo para o Botafogo: Hugo voltou a atuar e participou da partida com frequência. O lateral-esquerdo, que havia quebrado a clavícula no fim de agosto, teve uma recuperação mais rápida.+ Carli vive maior série de jogos pelo Botafogo na Série B; aproveitamento é de 83% com o argentino em campo
O tempo de retorno inicial estimado era de três meses, um período que culminaria com o defensor não atuando mais pela Série B. O jogador, contudo, se recuperou mais rápido que o esperado.
O camisa 16 voltou como titular e comemorou o retorno após a partida, em entrevista à "BotafogoTV".
– Estou muito feliz. Graças a Deus consegui me recuperar rápido. Feliz demais com esse grupo sensacional, sempre quero estar junto deles. Não tem sensação melhor do que estar em campo - afirmou.

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