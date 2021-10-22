Hugo comemora recuperação de lesão no Botafogo: 'Não tem sensação melhor do que estar em campo'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Além da vitória, a goleada sobre o Brusque teve outro fator positivo para o Botafogo: Hugo voltou a atuar e participou da partida com frequência. O lateral-esquerdo, que havia quebrado a clavícula no fim de agosto, teve uma recuperação mais rápida.+ Carli vive maior série de jogos pelo Botafogo na Série B; aproveitamento é de 83% com o argentino em campo

O tempo de retorno inicial estimado era de três meses, um período que culminaria com o defensor não atuando mais pela Série B. O jogador, contudo, se recuperou mais rápido que o esperado.

O camisa 16 voltou como titular e comemorou o retorno após a partida, em entrevista à "BotafogoTV".