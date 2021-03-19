Hudson tem contrato publicado no BID e pode voltar a atuar pelo Fluminense

Crédito: Mailson Santana/FFC

O volante Hudson está pronto para atuar novamente com a camisa do Fluminense. Nesta sexta-feira, o novo contrato do jogador, por empréstimo até o fim deste ano, foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. O jogador vem treinando com o grupo completo desde quarta-feira, quando todos se reapresentaram no CT Carlos Castilho.

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Após o término do vínculo com o Fluminense no fim do Brasileirão, Hudson se reapresentou ao São Paulo para ser avaliado pela nova comissão técnica. Como não foi aproveitado, ele retornou ao Rio de Janeiro para cumprir um acordo já existente com o Tricolor carioca de permanência.

O jogador deve reestrear apenas na próxima sexta-feira, contra o Volta Redonda. Isso porque o time alternativo deve se manter neste sábado, contra o Bangu, e na terça-feira, frente ao Boavista.

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