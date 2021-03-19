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futebol

Hudson tem contrato publicado no BID e pode voltar a atuar pelo Fluminense

Jogador foi emprestado novamente pelo São Paulo até o fim do ano e vem treinando com o grupo ao longo desta semana...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 18:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 18:24
Crédito: Mailson Santana/FFC
O volante Hudson está pronto para atuar novamente com a camisa do Fluminense. Nesta sexta-feira, o novo contrato do jogador, por empréstimo até o fim deste ano, foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. O jogador vem treinando com o grupo completo desde quarta-feira, quando todos se reapresentaram no CT Carlos Castilho.
> Nome, posição, idade e data final: confira os tempos de contrato do elenco do Fluminense
Após o término do vínculo com o Fluminense no fim do Brasileirão, Hudson se reapresentou ao São Paulo para ser avaliado pela nova comissão técnica. Como não foi aproveitado, ele retornou ao Rio de Janeiro para cumprir um acordo já existente com o Tricolor carioca de permanência.
O jogador deve reestrear apenas na próxima sexta-feira, contra o Volta Redonda. Isso porque o time alternativo deve se manter neste sábado, contra o Bangu, e na terça-feira, frente ao Boavista.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
A permanência do jogador de 33 anos foi defendida pela diretoria do Fluminense, que vê o atleta como um dos líderes do elenco. O clube arcará com um percentual do salário do volante, que disputou 43 partidas na última temporada e marcou um gol, mas perdeu a titularidade para o jovem Martinelli.

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