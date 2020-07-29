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futebol

Hudson sofre entorse no tornozelo e inicia tratamento no Fluminense

Volante se machucou durante o treino na última terça-feira e tenta se recuperar para o amistoso contra o Botafogo no sábado...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 14:11

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 14:11
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense informou, na manhã desta quarta-feira, que o volante Hudson sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no treino de terça, no CT Carlos Castilho. Após os exames, o jogador já iniciou tratamento no departamento médico do clube.
O Tricolor volta a campo neste sábado, em novo amistoso contra o Botafogo, às 17h, no Estádio Nilton Santos. No primeiro jogo, o Flu venceu por 1 a 0 com gol de Michel Araújo. O encontro leva o nome de Taça Gerson e Didi.
Caso Hudson não tenha condições de entrar em campo, o técnico Odair Hellmann pode optar por Yuri ou Calegari, que fez sua estreia pelo profissional justamente no primeiro jogo contra a equipe Alvinegra. Ele atuou como lateral-direito na partida, mas era volante na base. Além disso, o jovem André, considerado uma joia em Xerém, também está à disposição.

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