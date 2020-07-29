Hudson sofre entorse no tornozelo e inicia tratamento no Fluminense

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense informou, na manhã desta quarta-feira, que o volante Hudson sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no treino de terça, no CT Carlos Castilho. Após os exames, o jogador já iniciou tratamento no departamento médico do clube.

O Tricolor volta a campo neste sábado, em novo amistoso contra o Botafogo, às 17h, no Estádio Nilton Santos. No primeiro jogo, o Flu venceu por 1 a 0 com gol de Michel Araújo. O encontro leva o nome de Taça Gerson e Didi.