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Hudson precisará passar por cirurgia; André deve ser relacionado pelo Fluminense na Libertadores

Jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito diante da Portuguesa; jovem da base deve voltar a ser envolvido na relação do Tricolor...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 18:33

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 18:33
Crédito: Mailson Santana/FFC
O Fluminense terá novidades na lista de relacionados para a terceira rodada da Libertadores, nesta quinta-feira. O volante Hudson teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito confirmada e não viaja com o grupo. Quem deve ganhar a oportunidade é o jovem André, que vem ficando fora das partidas e vive momento de indefinição no clube.
Hudson precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do empate entre 1 a 1 contra a Portuguesa, no domingo, pela semifinal do Campeonato Carioca. Ele passou por exames nesta segunda-feira, dia em que o elenco recebeu folga. O grupo se reapresenta nesta terça, quando já viaja para a Colômbia a tarde.
O jogador terá que ser submetido a uma cirurgia na região. O meio-campista iniciará o pré-tratamento da lesão com o Departamento Médico do clube nos próximos dias.
Já André participou de apenas quatro partidas nesta temporada e perdeu espaço. Com isso, o estafe vinha conversando sobre a possibilidade de um empréstimo até o fim da temporada. Sondado por alguns clubes, inclusive pelo Botafogo, o jogador espera uma definição já nesta semana. Voltar a ser relacionado pelo Fluminense pode frear os planos de uma saída.
Vale lembrar que na última rodada o Flu cortou seis jogadores do banco de reservas na noite do jogo, incluindo Hudson. Nesta quinta, o Tricolor visita o Júnior Barranquilla às 19h (de Brasília), em partida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

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