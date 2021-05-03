Hudson precisará passar por cirurgia; André deve ser relacionado pelo Fluminense na Libertadores

Crédito: Mailson Santana/FFC

O Fluminense terá novidades na lista de relacionados para a terceira rodada da Libertadores, nesta quinta-feira. O volante Hudson teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito confirmada e não viaja com o grupo. Quem deve ganhar a oportunidade é o jovem André, que vem ficando fora das partidas e vive momento de indefinição no clube.

Hudson precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do empate entre 1 a 1 contra a Portuguesa, no domingo, pela semifinal do Campeonato Carioca. Ele passou por exames nesta segunda-feira, dia em que o elenco recebeu folga. O grupo se reapresenta nesta terça, quando já viaja para a Colômbia a tarde.

O jogador terá que ser submetido a uma cirurgia na região. O meio-campista iniciará o pré-tratamento da lesão com o Departamento Médico do clube nos próximos dias.

Já André participou de apenas quatro partidas nesta temporada e perdeu espaço. Com isso, o estafe vinha conversando sobre a possibilidade de um empréstimo até o fim da temporada. Sondado por alguns clubes, inclusive pelo Botafogo, o jogador espera uma definição já nesta semana. Voltar a ser relacionado pelo Fluminense pode frear os planos de uma saída.