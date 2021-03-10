Hudson não ficará no São Paulo e Muricy diz que Fluminense quer o volante de volta

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O volante Hudson não será aproveitado pelo São Paulo nesta temporada. O jogador se reapresentou após o fim do Campeonato Brasileiro para ser analisado pela comissão técnica de Hernán Crespo, mas foi informado pelo coordenador técnico do Tricolor paulista, Muricy Ramalho, de que está liberado para defender outro clube. Uma volta ao Fluminense é uma possibilidade.

– Conversei com ele, porque é um cara que jogou 200 jogos pelo São Paulo, vestiu nossa camisa, e nós temos de respeitar. E ele tem times para ir. Ele só voltou porque tem de voltar, faz parte do contrato. Mas ele tem clubes, inclusive o Fluminense quer ele de volta. É um jogador interessante para muito lugar. Agora aqui tem um pensamento diferente – disse Muricy em live no canal "Arnaldo e Tirone".

Muricy explicou que o motivo é que o treinador tem outras prioridades para o setor, como Laun, Rodrigo Nestor, Gabriel Neves e Liziero.

– Tive uma conversa com ele hoje (terça-feira), porque nós temos que ser transparentes. Não dá para ficar escondendo as coisas das pessoas. Quando vejo um jogador que está voltando treinando separado, eu tenho que perguntar: "Existe algum interesse no jogador para ficar?" Não, não existe. Então ele tem de seguir a vida dele. O que acontece: esse setor do meio de campo, ele pensa assim, com Luan, (Rodrigo) Nestor, (Gabriel) Neves, se vier, Liziero, que está quase pronto, já treinou hoje e é um jogador em quem levamos muita fé. É um setor onde estamos dando prioridade à molecada. Então ele vai seguir seu caminho – afirmou.O contrato de Hudson com o São Paulo é válido até dezembro de 2021. Aos 33 anos, ele estava emprestado ao Fluminense na última temporada e chegou a ser prioridade de negociação, mas o Tricolor carioca teve a acensão de Martinelli e contratou Wellington, ex-Athletico-PR e Vasco. Entretanto, ter o volante não ficou descartado.