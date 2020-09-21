Hudson diz que Fluminense poderia ter saído com um resultado melhor

Crédito: Fluminense pressionou até o fim, mas perdeu para o Sport na Ilha do Retiro (Mailson Santana/Fluminense

Neste domingo, o Fluminense perdeu para o Sport por 1 a 0 na Ilha do Retiro. Com o resultado, o Tricolor perdeu a oportunidade de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro e agora projeta a decisão pela Copa do Brasil com o Atlético-GO, em Goiânia, às 20h, na quinta. Caso conquiste a classificação, a equipe garantirá uma vaga nas oitavas da competição e terá um prêmio de R$ 2,6 milhões. Na saída de campo, o volante Hudson comentou sobre a atuação da equipe em Recife e lamentou as oportunidades perdidas no segundo tempo. Durante o jogo, o Fluminense chegou a ter 74% de posse de bola, mas não conseguiu empatar a partida.

- O time tinha que ficar atento. Infelizmente, a gente deu uma bobeada e acabamos tomando o gol. Acho que o Fluminense buscou um resultado melhor o tempo todo. Não só no segundo tempo, mas como no primeiro também, tivemos chance de empatar e até sair com um resultado bem melhor aqui hoje - lamentou o volante.

- Agora é corrigir os erros. Infelizmente não era o resultado que a gente queria. Nós temos uma decisão na quinta-feira - completou o atleta.