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futebol

Hudson diz que Fluminense poderia ter saído com um resultado melhor

Tricolor joga mal no primeiro tempo, mas melhora na etapa final e pressiona até o fim. Equipe terá uma decisão com o Atlético-GO, quinta, às 20h, em Goiânia, pela Copa do Brasil...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 22:49

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 22:49
Crédito: Fluminense pressionou até o fim, mas perdeu para o Sport na Ilha do Retiro (Mailson Santana/Fluminense
Neste domingo, o Fluminense perdeu para o Sport por 1 a 0 na Ilha do Retiro. Com o resultado, o Tricolor perdeu a oportunidade de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro e agora projeta a decisão pela Copa do Brasil com o Atlético-GO, em Goiânia, às 20h, na quinta. Caso conquiste a classificação, a equipe garantirá uma vaga nas oitavas da competição e terá um prêmio de R$ 2,6 milhões. Na saída de campo, o volante Hudson comentou sobre a atuação da equipe em Recife e lamentou as oportunidades perdidas no segundo tempo. Durante o jogo, o Fluminense chegou a ter 74% de posse de bola, mas não conseguiu empatar a partida.
- O time tinha que ficar atento. Infelizmente, a gente deu uma bobeada e acabamos tomando o gol. Acho que o Fluminense buscou um resultado melhor o tempo todo. Não só no segundo tempo, mas como no primeiro também, tivemos chance de empatar e até sair com um resultado bem melhor aqui hoje - lamentou o volante.
- Agora é corrigir os erros. Infelizmente não era o resultado que a gente queria. Nós temos uma decisão na quinta-feira - completou o atleta.
O Fluminense volta a campo na próxima quinta, às 20h, no estádio Olímpico de Goiânia para decidir uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil contra o Atlético-GO. Pelo Brasileirão, o Tricolor jogará na segunda, dia 28, no Maracanã, contra o Coritiba, na estreia do seu terceiro uniforme.

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