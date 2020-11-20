Huachipato faz novas exigências para realizar acordo por Soteldo

- Chegamos a trocar minutas, mas o clube chileno, por meio de seu advogado, fez novas exigências que não estão cobertas pelo que foi aprovado no Conselho. Mundo do futebol é dinâmico. Quando chegou a nova minuta, voltamos a negociar e tentamos acordo. Houve avanço nos últimos dias e faltam apenas questões burocráticas - afirmou Rollo, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.A equipe do Chile já possui 50% dos direitos econômicos de Soteldo e voltaria a ter a integralidade do passe, perdoando a dívida de 3,5 milhões de dólares (R$ 19,6 mi na cotação atual) que o Santos possui, no qual o Alvinegro é sancionado na Fifa com o banimento no registro de novos atletas. Além disso, o Huachipato (CHI) pagaria uma dívida de R$ 1,2 milhão referente a atrasos salariais e de direitos de imagem que a diretoria santista possui com o seu camisa 10 e repassaria 10% do valor de uma futura venda do jogador, que permaneceria no clube até ser vendido pelos chilenos a uma terceira equipe.