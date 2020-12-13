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Horas após vencer as eleições, Comitê Gestor do Santos se reúne virtualmente

A reunião foi apenas para definir os primeiros passos da gestão, que assume no dia 1º de janeiro. A tendência agora é pelo encontro com o atual presidente Orlando Rollo 
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LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 16:13

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 16:13

Crédito: Andrés Rueda, presidente do Santos (Reprodução/Facebook
O novo Comitê Gestor do Santos se reuniu virtualmente neste domingo, horas depois da chapa presidida por Andrés Rueda vencer as eleições para o próximo triênio 2021-2023.
A reunião durou pouco e foi apenas para definir os primeiros passos da gestão, que assume no dia 1º de janeiro. Já o encontro com o atual presidente Orlando Rollo será na terça-feira.
Além de Rueda e o vice José Carlos de Oliveira, participaram da reunião os membros Walter Schalka, José Renato Quaresma, Ricardo Campanário, Dagoberto Oliva, Vitor Loureiro Sion, Rafael Leal e José Berenguer.
Rueda venceu as eleições deste sábado, na Vila Belmiro, com mais de 3.000 votos (48,4%). Ele terá 100% das cadeiras do Conselho Deliberativo.

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