Horas após vencer as eleições, Comitê Gestor do Santos se reúne virtualmente

O novo Comitê Gestor do Santos se reuniu virtualmente neste domingo, horas depois da chapa presidida por Andrés Rueda vencer as eleições para o próximo triênio 2021-2023.
A reunião durou pouco e foi apenas para definir os primeiros passos da gestão, que assume no dia 1º de janeiro. Já o encontro com o atual presidente Orlando Rollo será na terça-feira.
Além de Rueda e o vice José Carlos de Oliveira, participaram da reunião os membros Walter Schalka, José Renato Quaresma, Ricardo Campanário, Dagoberto Oliva, Vitor Loureiro Sion, Rafael Leal e José Berenguer.
Rueda venceu as eleições deste sábado, na Vila Belmiro, com mais de 3.000 votos (48,4%). Ele terá 100% das cadeiras do Conselho Deliberativo.