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futebol

Hora do fim? Botafogo carrega tabu de cinco anos em estreias de Carioca

Botafogo não ganha no primeiro jogo do Carioca desde 2016; equipe de Enderson Moreira estreia no Estadual contra o Boavista, nesta terça-feira...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 09:00
Após três semanas de pré-temporada, chegou a hora de iniciar, de fato, 2022. O Botafogo faz o primeiro jogo do ano nesta terça-feira: o time enfrenta o Boavista às 21h no Estádio Nilton Santos, pela estreia do Campeonato Carioca. O jogo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.+ Plano de carreira e Seleção: como o Botafogo tenta atrair Romero mesmo sem ter a melhor proposta financeira
Campeão da Série B do Brasileirão no ano passado, o Alvinegro espera que o bom ritmo da conquista continue para dar fim a um tabu que já dura cinco anos: o Glorioso não sabe o que é vencer em estreias de Campeonato Carioca desde 2016.
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A última vez que o Alvinegro saiu vitorioso de um primeiro jogo de Estadual foi no (quase) longínquo 2016. Na ocasião, triunfo por 2 a 0 sobre o Bangu, em São Januário. Gols de Gervásio 'Yaca' Núñez e Renan Fonseca.
Desde então, o time acumula quatro empates e uma derrota nessas condições. Foram três gols marcados e quatro sofridos em estreias nos últimos cinco anos. O time, inclusive, não balança a rede em estreias há três anos.
Para 2022, o Botafogo enxerga o Carioca como uma forma de criar uma estrutura técnica para a equipe visando o ano, mas não é por isso que entra para perder - como o lateral-direito Rafael explicou em entrevista coletiva realizada na última segunda-feira.
Um Botafogo com novidades e garotos da base - Juninho e Matheus Nascimento vão começar jogando - tenta dar fim a esse 'tabu' das estreias no Carioca.ÚLTIMAS ESTREIAS DO BOTAFOGO EM CARIOCAS
2016: Bangu 0 x 2 Botafogo - São Januário
2017: Botafogo 1 x 1 Nova Iguaçu - Nilton Santos
2018: Botafogo 2 x 2 Portuguesa - Nilton Santos
2019: Botafogo 0 x 0 Bangu - Nilton Santos
2020: Volta Redonda 1 x 0 Botafogo - Raulino de Oliveira
2021: Botafogo 0 x 0 Boavista - Nilton Santos
Crédito: EndersonMoreiraéotécnicodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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