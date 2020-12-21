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futebol

Honda tem lesão constatada e desfalca Botafogo por tempo indeterminado

Exame de imagem realizado na reapresentação do elenco indicou lesão na coxa e meio-campista será avaliado com maior cautela para ter noção do tempo fora de combate...

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 15:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 15:37
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Se o Botafogo teve alívio pelo resultado positivo no Campeonato Brasileiro após sete derrotas seguidas, pode ter dor de cabeça por um possível problema envolvendo lesão. Durante a reapresentação do grupo, nesta segunda-feira, foi constada uma lesão na coxa esquerda de Keisuke Honda. A notícia foi dada primeiramente pelo "Canal do TF" e confirmada pelo LANCE!.
O camisa 4 deixou a partida contra o Coritiba, no último sábado, no segundo tempo, sentindo dores na região, dando lugar a Cícero. Durante a reapresentação do elenco, no Estádio Nilton Santos, o meio-campista realizou um exame de imagem, que indicou o problema na coxa.
Como foi um processo inicial, ainda não dá para traçar uma data certa de quanto tempo Honda ficará longe dos gramados. Durante a semana, o japonês passará por um tratamento específico na região, que dará mais detalhes sobre o caso e o período de recuperação.
Com dores na coxa, Honda não foi ao campo anexo do Nilton Santos na atividade desta segunda-feira, ficando apenas sob os cuidados do departamento médico do clube de General Severiano.
O Botafogo volta aos gramados no próximo domingo, no Estádio Nilton Santos, diante do Corinthians, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será o último compromisso do Alvinegro em 2020.

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