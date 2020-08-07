Honda se mostra animado com o Botafogo: 'Faminto para aprender'

- Ainda não sei tudo sobre o Campeonato Brasileiro. Todos me disseram que o calendário é muito difícil de ajustar. Um país grande, com diferentes temperaturas, tempo curto. Paulo (Autuori) me disse: “Eu acho que nós precisamos de mais do que 11 jogadores porque do contrário não conseguiremos jogar bem durante toda a temporada, essas condições são bem difíceis”. Estou aprendendo sobre o futebol brasileiro, porque o Brasil é o melhor do mundo. Vi grandes jogadores no Milan, no CSKA e nos times que enfrentei. Gostei de aprender. Você perguntou o que posso contribuir, mas penso que posso adquirir experiência no futebol brasileiro. Estou faminto para aprender e quero me aperfeiçoar até esse momento - afirmou.O camisa 4 vem atuando como volante no esquema do treinador de Paulo Autuori. Acima de qualquer coisa, Honda acredita que o Botafogo precisa desenvolver um estilo de jogo e espírito coletivo para aspirar boas condições na classificação do Campeonato Brasileiro.- Acho que o melhor que posso contribuir é a minha experiência. Acho que há quem tenha boa técnica e bom físico. Mas o futebol deveria ser mais organizado. Ninguém consegue vencer sozinho. Temos que saber como ganhar o jogo como um time, e não sozinho, individualmente. É importante sabermos que devemos entender o que fazer. Qual é a nossa estratégia? Podemos perder para um time forte, mas não quero perder para um time mais fraco que nós. Então, isso quer dizer que eu tenho que falar com os outros jogadores que não entendem esse método, o que eu penso e o Paulo pensa. Essa é minha tarefa. Nós temos que jogar constantemente com a mesma qualidade em toda a temporada. Assim eu acho que posso ajudar o time - colocou.