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Honda mantém críticas à diretoria em rede social: 'Não sou só um empregado, sou um parceiro'

Japonês externou sua insatisfação e afirmou que pode deixar o clube...

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 23:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2020 às 23:15
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O meia Keisuke Honda voltou a se pronunciar em sua rede social e manteve as críticas contra a diretoria do Botafogo pela má fase do time no campeonato. Em especial, pela repentina saída de Ramon Díaz e a chegada de Eduardo Barroca no comando técnico da equipe.Através de seu Twitter, o japonês afirmou que não se arrependeu das críticas que fez na sexta-feira. Afinal, segundo ele, ele não é apenas um empregado e sim um parceiro do Botafogo.
- Eu não me arrependo do que eu disse ontem porque é importante para mim. Eu não sou apenas um empregado, eu sou um parceiro - afirmou.
Honda prosseguiu num tom crítico contra a diretoria do Botafogo. No tuíte seguinte, o meia pediu uma maior transparência sobre os acontecimentos do clube.- Então, eu deveria saber de tudo. E vocês deveriam saber de tudo - concluiu.
Na tarde de sexta-feira, Keisuke Honda publicou algumas mensagens em seu perfil no Twitter e externou seu descontentamento. O meia afirmou que, caso a diretoria não o convença do contrário, ele irá deixar o clube.
- Inacreditável. Vou começar a pensar em sair (do Botafogo) se eles (diretoria) não me convencerem em alguns dias - disparou.

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