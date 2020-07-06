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Honda, do Botafogo, critica regulamento do Carioca: 'Nunca vi nem pênalti nem prorrogação'

Por meio do Twitter, meio-campista do Alvinegro parabeniza Fluminense pela classificação à final da Taça Rio, mas se diz surpreso com regras da competição...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 21:39

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 21:39

Crédito: Vitor Silva/ Botafogo
O Botafogo está eliminado da Taça Rio. Após empatar sem gols com o Fluminense, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, o clube de General Severiano se despediu do Campeonato Carioca. Como o Tricolor foi melhor na fase de grupos, tinha a vantagem da igualdade.
O regulamento do Campeonato Carioca, contudo, ainda não é comum para Keisuke Honda. O japonês, disputando o primeiro torneio desde que chegou ao Brasil, afirmou que mudaria uma regra da competição.
- Parabéns ao Fluminense e eles mereceram ganhar o jogo. Mas eu preciso falar uma coisa... uma regra (no Campeonato Carioca) deveria mudar. Eu nunca vi um torneio sem prorrogação ou disputa de pênaltis - escreveu, em seu perfil do Twitter.
Com a eliminação, o Botafogo foca todas as forças para o começo do Campeonato Brasileiro, que deve iniciar no dia 9 de agosto. O Alvinegro, portanto, terá mais de 30 dias para se preparar.

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