Honda, do Botafogo, critica regulamento do Carioca: 'Nunca vi nem pênalti nem prorrogação'

Crédito: Vitor Silva/ Botafogo

O Botafogo está eliminado da Taça Rio. Após empatar sem gols com o Fluminense, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, o clube de General Severiano se despediu do Campeonato Carioca. Como o Tricolor foi melhor na fase de grupos, tinha a vantagem da igualdade.

O regulamento do Campeonato Carioca, contudo, ainda não é comum para Keisuke Honda. O japonês, disputando o primeiro torneio desde que chegou ao Brasil, afirmou que mudaria uma regra da competição.

- Parabéns ao Fluminense e eles mereceram ganhar o jogo. Mas eu preciso falar uma coisa... uma regra (no Campeonato Carioca) deveria mudar. Eu nunca vi um torneio sem prorrogação ou disputa de pênaltis - escreveu, em seu perfil do Twitter.