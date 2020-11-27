Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Honda, do Botafogo, afirma: 'Vou começar a pensar em sair se eles não me convencerem'
futebol

Honda, do Botafogo, afirma: 'Vou começar a pensar em sair se eles não me convencerem'

Em rede social, meio-campista japonês escreve sobre momento do Alvinegro fora de campo e coloca possibilidade de saída no ar...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 18:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2020 às 18:07
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Tudo que é ruim pode ficar pior. Em uma sexta-feira turbulenta no Botafogo, Keisuke Honda deu sinais de que pode pedir para sair do clube. Por meio do Twitter, o japonês escreveu, em uma série de postagens, recados sobre a situação do clube.
- Inacreditável. Vou começar a pensar em sair (do Botafogo) se eles (diretoria) não me convencerem em alguns dias - afirmou.
Nesta sexta-feira, o Botafogo anunciou o desligamento de Ramón Díaz, que sequer havia estreado por problemas médicos, por "não poder esperar" e anunciou o retorno de Eduardo Barroca, que voltou ao Alvinegro após uma passagem em 2019.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Indígena da Aldeia Boa Esperança
Turismo étnico no ES: quatro aldeias para conhecer em Aracruz
Exposição em Aracruz convida o Público a reflitir sobre o Meio Ambiente
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 04 a 10 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados