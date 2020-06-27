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Honda critica suspensão de Paulo Autuori: 'Onde está a liberdade de expressão?'

Meia do Botafogo saiu em defesa do treinador, que foi suspenso por 15 dias após criticar a FERJ...
LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2020 às 00:27

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 00:27

Crédito: Honda é a principal contratação do Botafogo no ano de 2020 (Vitor Silva/Botafogo
O meia Keisuke Honda saiu em defesa do treinador Paulo Autuori e criticou a decisão do TJD-RJ, que suspendeu o comandante alvinegro por 15 dias após críticas proferidas ao retorno do Campeonato Carioca.E MAIS:Autuori se pronuncia após ação do TJD-RJ: 'O Botafogo precisa ser respeitado de qualquer maneira'TJD-RJ suspende Paulo Autuori, do Botafogo, após críticas à FerjSousa, do Botafogo, elogia Marcelo: 'Em breve vai estar na Seleção'Botafogo envia proposta para Salomon Kalou, do Hertha BerlinO dia do mercado: Tevez cogita volta ao Brasil, Juve marca exames de Arthur, Dudu na mira de clube do QatarAtravés de sua conta no Twitter, Honda contestou a motivação da suspensão pelo órgão, já que o treinador só teria manifestado sua opinião sobre o assunto.
- Eu fiquei sabendo que o Paulo foi suspenso por algumas semanas. Por quê? Ele só disse a sua opinião, e eu acho que ele estava certo. Onde está a liberdade de expressão? - afirmou.
Em uma entrevista concedida ao "O Globo", Autuori desabafou sobre o retorno do Campeonato Carioca e sobre a postura da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, cujo segundo ele, 'é uma grande mamata'.
- Ferj para mim não é a Federação do Estado do Rio de Janeiro, é a federação dos espertos do Rio de Janeiro. Não têm parâmetro nenhum, vivem aqui nessa coisinha futebol do Rio, no campeonato sem público. Só dá público nas semifinais e finais de turno. Eu conheci três presidentes de federação, que foram Otávio Pinto Guimarães, depois passou o Eduardo Viana e agora o Rubens Lopes. E eu não vejo qualquer tipo de evolução. É uma federação que não tem ideias. O que eu acho é que é uma grande mamata ali - comentou Paulo Autuori, na entrevista.
Com a suspensão, Autuori ficou impedido de comandar em campo o Botafogo nas duas últimas partidas da equipe pela Taça Rio. E MAIS:

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