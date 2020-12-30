Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Honda anuncia saída do Botafogo: 'Também me decepcionei, sinto muito'

Japonês pediu a rescisão amigável com o clube de General Severiano e, por meio de uma rede social, reconheceu que teve passagem abaixo do esperado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2020 às 12:57

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 12:57

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Agora é oficial: Keisuke Honda não é mais jogador do Botafogo. Por meio de uma rede social, o japonês anunciou, na tarde desta quarta-feira, que está de saída do clube de General Severiano após ficar por menos de um ano no clube carioca.
Na mensagem, o camisa 4 falou sobre as críticas que recebeu no começo e reconheceu que pode não ter rendido o esperado, afirmando que se decepcionou com o próprio desempenho e atuações em campo em termos gerais.
Além disto, o meio-campista fez questão de frisar a presença da torcida, tão importante para que a contratação fosse concretizada, no processo. Honda afirmou que nunca foi recebido com tanto carinho como foi no aeroporto, durante a chegada no Rio de Janeiro.MENSAGEM DE KEISUKE HONDA:"Tenho uma coisa que quero lhes contar diretamente. Como vocês sabem, vou sair do Botafogo.
No início, aceitei todas as suas críticas de que eu não poderia ter resultados. As críticas são naturais e não estou dando desculpas, eu também me decepcionei, eu sinto muito.
Em segundo lugar, estou muito agradecido por tudo que vocês fizeram, foi uma ótima experiência e nunca vi e senti algo desse tamanho com os torcedores no aeroporto e no estádio quando cheguei. Tomei esta decisão por motivos pessoais e profissionais, mas estive muito feliz durante esta temporada. Eu também agradeço a todos os meus companheiros de equipe. Obrigado.
Por último, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Eu pessoalmente vou buscar uma oportunidade de continuar apoiando o clube como embaixador do Botafogo na Ásia. Obrigado."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados