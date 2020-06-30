Honda afirma gostar de pagode e elenco do Botafogo brinca: 'Vamos colocar no vestiário'

Em pouco mais de três meses de Brasil, o japonês Keisuke Honda já se mostra à vontade no Botafogo a ponto de ser alvo das brincadeiras dos companheiros de equipe, mesmo sem dominar completamente o português. Em vídeo divulgado pelo Glorioso, nesta terça-feira, o astro internacional é apresentado a uma canção de pagode pelo companheiros Caio Alexandre, Marcelo Benevenuto e Pedro Raul e diz ter gostado do ritmo nacional.Será que o Honda já tá ligado nos pagodes?! ?
Que loucura ? pic.twitter.com/Gfq45mCaOb— Botafogo F.R. (de ?) (@Botafogo) June 30, 2020 O trio brasileiro cai na gargalhada com a resposta do japonês e com um pedido para não se aproximarem tanto. Logo em seguida prometem colocar a música "Energia Surreal", do cantor Thiaguinho, para tocar no vestiário.
Honda demonstra ter tido uma rápida adaptação ao Rio de Janeiro e ao clube. Por diversas vezes, ao longo dos três meses de paralisação do futebol, foi citado por companheiros de equipe em entrevistas como uma referência dentro e fora de campo, em especial pelos mais jovens.
No último domingo, no retorno do Campeonato Carioca, o japonês atuou com a braçadeira de capitão do time, apenas no segundo jogo oficial pelo Glorioso.
O Botafogo e Honda voltam a campo, nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, para encarar a Portuguesa. O jogo é válido pela sexta e última rodada da Taça Rio. Uma vitória garante ao Alvinegro um lugar entre os quatro finalistas do turno. E MAIS:Crivella evita cravar volta de público aos estádios em 10 de julhoCarioca na reta final: Listamos os cenários para cada time ser campeãoCiclo de Marcos Vinícius com o Botafogo chega ao fimCaio Ribeiro defende volta do futebol e no 'Bem, Amigos!' E MAIS: