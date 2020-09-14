Honda admite má atuação no clássico, mas exalta seus companheiros de equipe: 'Orgulhoso'

Crédito: Honda foi substituído ainda no primeiro tempo no clássico contra o Vasco - (Vítor Silva/Botafogo

No último domingo, o Botafogo perdeu o clássico para o Vasco por 3 a 2 em um jogo muito movimentando e com chances para os dois lados. Apesar do revés, a equipe de Paulo Autuori teve bons momentos nas partida diante do rival e o meia Honda reconheceu isso.

Em uma publicação no Twitter, Honda admitiu que não teve uma boa atuação individual, mas exaltou o trabalho de seus companheiros dentro de campo. Novamente escalado como volante, o japonês acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo.