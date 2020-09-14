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Honda admite má atuação no clássico, mas exalta seus companheiros de equipe: 'Orgulhoso'

Em rede social, meia afirmou que não jogou bem diante o Vasco e parabenizou o esforço da equipe. Jogador foi substituído ainda no primeiro tempo por Paulo Autuori...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 15:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 15:04
Crédito: Honda foi substituído ainda no primeiro tempo no clássico contra o Vasco - (Vítor Silva/Botafogo
No último domingo, o Botafogo perdeu o clássico para o Vasco por 3 a 2 em um jogo muito movimentando e com chances para os dois lados. Apesar do revés, a equipe de Paulo Autuori teve bons momentos nas partida diante do rival e o meia Honda reconheceu isso.
Em uma publicação no Twitter, Honda admitiu que não teve uma boa atuação individual, mas exaltou o trabalho de seus companheiros dentro de campo. Novamente escalado como volante, o japonês acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo.
- Eu não deveria falar quando não jogo bem e ainda perdendo o jogo, mas sinto que devo dizer … Nossos companheiros deram o seu melhor e estou orgulhoso deles, mas não posso interpretar mal onde estamos. Vamos seguir fazendo o que podemos – escreveu Honda.

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