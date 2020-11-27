Homenagem do Santos a Maradona amanhece pichada nesta sexta

Crédito: Rosto de Maradona foi pichado na homenagem realizada pelo Santos (Reprodução/Twitter @guikastnerr

A homenagem feita pelo Santos a Maradona em seu muro do CT Rei Pelé amanheceu pichada na manhã desta sexta-feira, dois dias após a morte do ex-jogador. Na última quinta, o Peixe havia pintado o rosto do ídolo argentino temporariamente ao lado de Pelé e Pepe.

Na imagem que circula nas redes sociais, Maradona aparece pichado de branco e, ao lado disso, “SFC” foi escrito, as iniciais de Santos Futebol Clube. O conselheiro do Peixe Guilherme Kastner publicou a foto em seu Twitter pessoal e escreveu:

- Bela imagem vamos passar para o mundo. Parabéns aos envolvidos SQN. Lamentável. Diego Armando Maradona, maior nome do futebol argentino, faleceu na última quarta-feira (25), aos 60 anos, em Tigres, na região metropolitana de Buenos Aires. O eterno camisa 10 se recuperava de uma cirurgia no cérebro em casa quando teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Na última quinta, o velório foi realizado na Casa Rosada para, primeiramente, sua família e depois uma legião de fãs. Estima-se que quase um milhão de pessoas participaram do momento, que teve confusão com a polícia local, lágrimas e cantos ao ídolo. Maradona foi enterrado no cemitério Jardín de Bella Vista, ontem à noite (26), apenas com a presença de amigos próximos e familiares.