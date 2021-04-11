Holanizado? Técnico ri do termo e não esconde felicidade no Santos

Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos

Em pouco mais de um mês, o técnico Ariel Holan conquistou o carinho e a confiança da maioria dos torcedores do Santos. Nas redes sociais, após jogos do Peixe ou entrevistas do técnico, os torcedores afirmam que estão "Holanizados", ou seja, encantados com o treinador.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaNa entrevista exclusiva ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o técnico riu ao ser perguntado sobre o termo e não escondeu que a recíproca é verdadeira. Ele está encantado com tudo o que envolve o clube.

- Estou muito feliz no Santos, mas tenho uma responsabilidade muito grande, sei o que significa, temos de trabalhar muito e tomara que os resultados nos acompanhe - afirmou o técnico.Holan também não escondeu que a história do Peixe foi fundamental para ter aceito o convite do presidente Andres Rueda. Torcedor declarado do Independiente, da Argentina, Ariel Holan afirmou que precisava de um convite para trabalhar em uma grande clube como o Santos para voltar a se motivar no futebol.