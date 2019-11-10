Holanda bate Paraguai no Kleber Andrade e vai à semifinal do Mundial Sub-17

Enfim, a Holanda venceu sua primeira partida no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. E a vitória veio na melhor hora possível. Na noite deste domingo (10), a Laranja Mecânica derrotou o Paraguai por 4 a 1 e garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Mundo Sub-17. Diante dos paraguaios, os europeus contaram com boas atuações de seus principais jogadores para deixarem o campo de jogo com o triunfo. Nem o apoio da torcida capixaba à seleção paraguaia foi suficiente para desequilibrar os holandeses, que venceram com gols de Hoever, Hansen, e Braaf e Unuvar.
Uma das favoritas ao título, a Holanda teve um início ruim no Mundial Sub-17. A trajetória da Laranja Mecânica começou com duas duras derrotas no Klebão: 3 a 0 Japão, e 3 a 1 para Senegal. Mas os europeus recuperaram o bom futebol ainda na primeira fase, quando venceram os EUA por por 4 a 0. Após deixarem a Nigéria para trás nas oitavas e jogarem muito bem contra o Paraguai, os holandeses mostram que vão em seu melhor momento para a partida de semifinal. A Laranja Mecânica volta a campo na próxima quinta-feira (14), para enfrentar o vencedor do confronto entre Coreia do Sul e México, no estádio Bezerrão, em Brasília.
O jogo
A Holanda atropelou o Paraguai no primeiro tempo. Com um ataque leve, a equipe do técnico Van Der Veen jogou os 45 minutos no campo paraguaio e abriu uma vantagem de 2 a 0, com gols de Hoever e Hansen. Porém, no fim, após uma bobeada da defesa holandesa, Duarte diminuiu o prejuízo e acendeu a esperança paraguaia.
Motivados pelo gol que descontou o placar no fim da primeira etapa, o Paraguai voltou motivado para o segundo tempo, mas não conseguiu repetir a atuação que teve contra Argentina, quando alcançou a virada. Desta vez prevaleceu a categoria holandesa. A Laranja Mecânica ampliou o resultado com , aos 31 minutos. Gol que foi um balde de água fria nos sul-americanos. E ainda teve tempo para o quarto gol, que saiu dos pés de Unuvar. No fim, um 4 a 1 que deixou clara a superioridade da seleção holandesa.