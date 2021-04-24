futebol

Holan vê pontos positivos na defesa, mas espera evolução no ataque do Santos

Técnico acredita que falta movimentação, velocidade nos passes e um contra um...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 14:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Ariel Holan conseguiu ver pontos positivos no desempenho do Santos na derrota por 1 a 0 diante do Novorizontino na noite desta sexta-feira, em Novo Horizonte, pelo Campeonato Paulista. O treinador destacou a evolução do sistema defensivo do Peixe.
-Quero tratar de resgatar primeiro as coisas positivas que a equipe fez durante o jogo. A posse de bola até o ingresso ao campo rival foi muito melhor que nos jogos anteriores. Creio que nisso melhoramos muito. Eles não tiveram contra-ataques. Melhorarmos a bola para na defesa. Nos defendemos bem nas poucas que eles tiveram. Defensivamente o time fez uma boa partida, o Novorizontino não pode construir o jogo - analisou o técnico, em entrevista coletiva após o jogo.Holan, no entanto, destacou que o Santos ainda tem muito a melhorar do ponto de vista ofensivo. Segundo ele, a melhora precisa ser tanto individual quanto coletiva.
- Temos muitas coisas para melhorar. Quando entramos no campo de rival precisamos de mais movimentação e velocidade de passe, os atacantes precisam melhorar nos duelos 1 contra 1 e melhorar a bola parada. Quero melhorar dos três quartos do campo para a frente, individual e coletivamente, buscar mais alternativas, mais associações e a bola parada no ataque. Creio que tudo isso é trabalho. E a única coisa que podemos prometer é trabalho e seguir melhorando - afirmou o técnico.

