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futebol

Holan mantém mistério e definirá o Santos em treinamento no dia do jogo

Técnico argentino vai comandar uma atividade neste sábado pela manhã, horas antes do confronto contra o Ituano pela quarta rodada do Campeonato Paulista...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 17:52

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 17:52
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
O Santos encerrou nesta sexta-feira sua preparação para o duelo contra o Ituano, nesse sábado, pelo Campeonato Paulista. Na atividade, o técnico Ariel Holan não definiu o time que irá a campo. No treino desta manhã, o argentino misturou titulares e reservas, sem dar pistas sobre o time.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO elenco voltará a treinar neste sábado pela manhã, dia do jogo, algo incomum no futebol brasileiro. A atividade será um trabalho mais leve, mas será nela que o time será definido para a partida.
O jogo pode marcar o retorno de duas peças importantes do time. Kaio Jorge, recuperado de lesão, e Pará, que retornou de Covid, não devem começar como titulares, mas podem ganhar minutos para recuperaram o ritmo de jogo.Por outro lado, Marinho ainda segue como baixa no time e é dúvida até para a partida na Venezuela. O atacante se reapresentou na sexta e começou a trabalhar a parte física no sábado, mas desde que retornou ao CT Rei Pelé, apresenta dores no corpo e algumas limitações físicas. Além disso, o atacante vem sofrendo com um entorse no joelho esquerdo desde a final da Libertadores.
O treinamento de quinta indicou que o Santos deve ter: John; Sandro, Sabino, Alex e Wagner Leonardo; Guilherme Nunes, Ivonei e Gabriel Pirani; Allanzinho, Jean Mota e Renyer.
Santos e Ituano se enfrentam neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro. O jogo é válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista e o Peixe ainda busca sua primeira vitória na competição.

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