Holan lembra conversa com Rueda: "Primeiro semestre será duro"

A Era Holan no Santos não começou bem. O time foi goleado no clássico contra o São Paulo por 4 a 0, no primeiro jogo em que o treinador ficou no banco de reservas.Na sua entrevista coletiva após o confronto, o argentino lamentou o resultado:"Começo não é o desejado, mas só começamos. Dói perder assim, mas vamos trabalhar duro para melhorar".Holan chegou ao Santos sabendo de todas as dificuldades que o clube enfrenta. O Peixe passa por uma grave crise financeira e sofre com processos na Fifa que o impede de registrar novas contratações. Na coletiva, o treinador reforçou que os primeiros meses serão difíceis."Presidente foi claro quando disse que o primeiro semestre será duro. Temos que trabalhar muito e estamos seguros e convencidos que, trabalhando muito, vamos melhorar para fazermos jogos como o Santos pode e precisa".