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futebol

Holan lembra conversa com Rueda: "Primeiro semestre será duro"

Treinador argentino diz que goleada no clássico dói e comenta conversa que teve com o presidente de que o 1º semestre será difícil para o Peixe...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 13:00

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 13:00
Crédito: Twitter Santos FC
A Era Holan no Santos não começou bem. O time foi goleado no clássico contra o São Paulo por 4 a 0, no primeiro jogo em que o treinador ficou no banco de reservas.Na sua entrevista coletiva após o confronto, o argentino lamentou o resultado:"Começo não é o desejado, mas só começamos. Dói perder assim, mas vamos trabalhar duro para melhorar".Holan chegou ao Santos sabendo de todas as dificuldades que o clube enfrenta. O Peixe passa por uma grave crise financeira e sofre com processos na Fifa que o impede de registrar novas contratações. Na coletiva, o treinador reforçou que os primeiros meses serão difíceis."Presidente foi claro quando disse que o primeiro semestre será duro. Temos que trabalhar muito e estamos seguros e convencidos que, trabalhando muito, vamos melhorar para fazermos jogos como o Santos pode e precisa".
O Santos busca começar a se recuperar já na terça-feira, quando a equipe faz sua primeira partida pela Pré-Libertadores contra o Deportivo Lara (Venezuela). O jogo será na Vila Belmiro, às 19h15.

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