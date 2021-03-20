Holan faz trabalho tático intenso e volta a esboçar o time titular

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O sábado foi de um intenso trabalho tático no CT Rei Pelé. O técnico Ariel Holan tem aproveitado os dias sem partidas para tentar implantar sua filosofia de jogo no elenco. O treinador chegou a treinar os setores de forma separada e fez várias interrupções quando precisava corrigir algum posicionamento ou movimentação.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaNa atividade, o treinador ainda não pode contar Soteldo (de folga até domingo) e Jean Mota (liberado para tratar de problema de saúde na família). Outra baixa é o atacante Marinho, que segue em processo de recondicionamento físico.

Holan voltou a esboçar o time com: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Gabriel Pirani; Ângelo, Lucas Braga e Kaio Jorge.O Santos folga no domingo e se reapresenta na segunda-feira. O clube está proibido de treinar na cidade a partir de terça e ainda não anunciou qual será o seu planejamento.