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futebol

Holan faz trabalho tático intenso e volta a esboçar o time titular

Santos treinou neste sábado e jogadores terão folga no domingo...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 20:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2021 às 20:52
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O sábado foi de um intenso trabalho tático no CT Rei Pelé. O técnico Ariel Holan tem aproveitado os dias sem partidas para tentar implantar sua filosofia de jogo no elenco. O treinador chegou a treinar os setores de forma separada e fez várias interrupções quando precisava corrigir algum posicionamento ou movimentação.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaNa atividade, o treinador ainda não pode contar Soteldo (de folga até domingo) e Jean Mota (liberado para tratar de problema de saúde na família). Outra baixa é o atacante Marinho, que segue em processo de recondicionamento físico.
Holan voltou a esboçar o time com: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Gabriel Pirani; Ângelo, Lucas Braga e Kaio Jorge.O Santos folga no domingo e se reapresenta na segunda-feira. O clube está proibido de treinar na cidade a partir de terça e ainda não anunciou qual será o seu planejamento.
Outra indefinição que vive o clube é sobre quando voltará a jogar. Inicialmente, o Campeonato Paulista está suspenso até o dia 30, mas a Federação Paulista convocou reunião com os times da Série A para está segunda, tentando buscar alternativas para manter o calendário.

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