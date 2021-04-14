Holan explica escalação do Santos e admite espera por Ivonei

A escalação do Santos no empate em 2 a 2 diante do San Lorenzo na noite desta terça-feira, em Brasília, pela terceira fase da Copa Libertadores dividiu os torcedores do Peixe. Muitos questionaram as improvisações de Pará na lateral esquerda e Felipe Jonatan no meio-campo.

- Ivonei não jogou depois da lesão. A gente trabalhou com o Felipe (Jonatan) em Atibaia para ele ser uma opção, para ganhar altura com o Madson na direita. Isso seria importante para nos defendermos melhor contra o San Lorenzo, um time alto. Essa foi a razão. Mas não foi uma improvisação, foi algo que trabalhamos. Esperamos que o Ivonei já possa jogar o próximo jogo - afirmou o treinador.A próxima chance para Ivonei pode acontecer já na próxima sexta-feira. O Santos terá agora cinco jogos em três dias. Na sexta, pega a Ponte Preta em Campinas, no domingo enfrenta a Inter de Limeira em Santos e, na terça, estreia na fase de grupos da Copa Libertadores diante do Barcelona do Equador.