Holan elogia primeiro tempo e explica versão do Santos no segundo

Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos

O técnico Ariel Holan destacou as duas versões do Santos na vitória por 2 a 1 diante do Ituano neste sábado, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. No primeiro tempo, o Peixe foi uma equipe lançada ao ataque enquanto no segundo ficou mais recuada, explorando os contra-ataques.

Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Creio que fizemos uma boa partida no primeiro tempo na parte ofensiva, mas nos custou um pouco os contra-ataques. Isso que precisamos melhorar do primeiro tempo. O jogo foi muito preciso por momentos e esse é o time que eu gosto que jogue - afirmou o treinador.