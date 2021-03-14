Holan elogia primeiro tempo e explica versão do Santos no segundo

O técnico Ariel Holan destacou as duas versões do Santos na vitória por 2 a 1 diante do Ituano neste sábado, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. No primeiro tempo, o Peixe foi uma equipe lançada ao ataque enquanto no segundo ficou mais recuada, explorando os contra-ataques.
Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Creio que fizemos uma boa partida no primeiro tempo na parte ofensiva, mas nos custou um pouco os contra-ataques. Isso que precisamos melhorar do primeiro tempo. O jogo foi muito preciso por momentos e esse é o time que eu gosto que jogue - afirmou o treinador.
Ariel Holan também falou sobre a mudança no comportamento da equipe para o segundo tempo e destacou a quantidade de chances criadas para a equipe aumentar o placar.- No segundo tempo foi outra versão do Santos. Não esteve com a bola, mas se defendeu bem e jogou no contra-ataque. Tivemos muitas oportunidades para definir a partida. Desse ponto de vista poderíamos ter defendido um pouco mais com a bola, mas não conseguimos - analisou o técnico.