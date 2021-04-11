Holan destaca entrada de Lucas Venuto e elogia profissionalismo de Copete

O técnico Ariel Holan destacou a entrada de Lucas Venuto no segundo tempo do empate em 0 a0 com o Botafogo neste sábado, na Vila Belmiro, na retomada do Campeonato Paulista. O jogador voltou do empréstimo ao Sport no fevereiro, chegou a treinar com o grupo de jogadores "dispensáveis", mas teve chance em treinos, agradou ao treinador e ganhou uma chance na partida deste sábado.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Lucas entrou muito bem. Teve a disposição de ir ao ataque, ser agressivo, gerou situações de gol - afirmou o treinador, em entrevista coletiva após a partida.

O técnico argentino também elogiou o profissionalismo do atacante Copete, que entrou no segundo tempo como lateral-direito após ficar quase dois anos sem atuar pelo Santos.- Copete teve uma atuação extraordinária. Jogou em uma posição que não é habitual, acho que foi a primeira vez na carreira. Jogador muito experiente, teve Covid e depois de Covid não é fácil jogar 90 minutos. É muito profissional. No tempo em que jogou mostrou que é muito experimentado e está pronto para jogar muitos minutos - analisou o técnico argentino.