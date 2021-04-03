Holan destaca a importância das aulas de português no Santos

Ariel Holan desembarcou no Brasil há pouco mais de um mês. Sua apresentação oficial como técnico do Peixe ocorreu em 1º de março. Logo em sua chegada, o treinador argentino conquistou o torcedor do clube e muitos outros fãs. E não foi só o discurso de conhecer o elenco, recheado de “meninos”, admirar o Santos e buscar um time ofensivo que agradou.

Em entrevista para as redes oficiais do clube na última quinta-feira, Ariel Holan, que já arrisca um portunhol, falou sobre o fato novamente.- Peço perdão pelo meu português, pois ainda estou na segunda aula. Na próxima semana vou fazer a terceira aula. Eu e minha mulher queremos muito aprender português o mais rápido possível. É muito importante para a comunicação com jogadores, e também porque estamos vivendo no Brasil, então queremos falar corretamente a língua local. Vou tentando falar sempre, mesmo com alguns erros às vezes, pois a prática é muito importante. Quero sempre falar amanhã melhor do que falei hoje - disse Holan.