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Holan destaca a importância das aulas de português no Santos

Técnico argentino trabalha para melhorar a comunicação com os jogadores do Peixe...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2021 às 14:00
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
Ariel Holan desembarcou no Brasil há pouco mais de um mês. Sua apresentação oficial como técnico do Peixe ocorreu em 1º de março. Logo em sua chegada, o treinador argentino conquistou o torcedor do clube e muitos outros fãs. E não foi só o discurso de conhecer o elenco, recheado de “meninos”, admirar o Santos e buscar um time ofensivo que agradou.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaEm sua primeira entrevista, o treinador falou em aprender o português. Jorge Sampaoli, outro técnico argentino da recente história do Peixe, nunca fez questão de se esforçar nesse ponto.
Em entrevista para as redes oficiais do clube na última quinta-feira, Ariel Holan, que já arrisca um portunhol, falou sobre o fato novamente.- Peço perdão pelo meu português, pois ainda estou na segunda aula. Na próxima semana vou fazer a terceira aula. Eu e minha mulher queremos muito aprender português o mais rápido possível. É muito importante para a comunicação com jogadores, e também porque estamos vivendo no Brasil, então queremos falar corretamente a língua local. Vou tentando falar sempre, mesmo com alguns erros às vezes, pois a prática é muito importante. Quero sempre falar amanhã melhor do que falei hoje - disse Holan.

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